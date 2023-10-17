المستشار الألماني: سأبحث الوضع الإنساني في غزة مع السيسي

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أنه سيتناول الوضع الإنساني في غزة مع الرئيس السيسي، وذلك خلال زيارته المرتقبة غدا إلى القاهرة.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بثته قنوات إخبارية عربية، إن حكومته ستبذل جهودا لتحسين الأمور الإنسانية الملحة في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تطرق للأمر مع نتنياهو.

وحذر شولتس كل الجهات من التورط في النزاع بغزة، مشددا على أنه "لا تسامح في ذلك".

وأكد المستشار الألماني أن ثمة عدد ممن يحملون الجنسية الألمانية مختطفين لدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".