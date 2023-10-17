قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور محمد الفتياني، إن عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت2808 فلسطينيين، إضافة إلى إصابة 10859 جريحا وفق آخر تحديث لغرفة عمليات الهلال الأحمر بغزة ووزارة الصحة الإثنين.



وأشار خلال تصريحات متلفزة عبر «القاهرة الإخبارية» مساء الإثنين، إلى تعامل الفرق الطبية للهلال الأحمر مع 4429 إصابة من بينهم 971 شهيدا، منوها إلى تسجيل الضفة الغربية كذلك 1278 إصابة إضافة إلى 23 شهيدا.



ولفت إلى تهديد جيش الاحتلال المستشفيات العاملة باستهدافها بالقصف الجوي حال عدم إخلائها، لافتا إلى لجوء بعض الأسر النازحة إلى جمعية الهلال الأحمر (مستشفى القدس بغزة) بعد تعرض منازلهم إلى القصف الجوي.



وأوضح أن مخزون المستشفيات من المستلزمات الطبية والأدوية بدأ في النفاد جراء الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين، إضافة إلى معاناة سيارات الإسعاف والطوارئ من نقص المستلزمات والطبية فضلا عن مشارفه الوقود على الانتهاء.



وأشار إلى استنزاف جمعية الهلال الأحمر أكثر من 80 % من المخزون الاستراتيجي، مضيفا أن هناك صعوبات كبرى في التواصل؛ نتيجة التشويش على أرقام خدمة الإسعاف للإبلاغ عن الإصابات، وأيضا التشويش على أجهزة الاتصال اللا سلكية بسيارات الإسعاف؛ لمنع التوجه إلى أماكن القصف.



وأضاف أن الإحصائيات الحكومية تفيد بنزوح نحو 600 ألف فلسطيني دون مأوى، موضحا أن الفرق الطبية تعاني من عدم الأمان والعمل بحرية بعد تهديد المستشفيات بالقصف، لا سيما كذلك بعد استهداف 4 مسعفين منذ أيام داخل سيارة الإسعاف أثناء تأدية الخدمة.