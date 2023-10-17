وزير خارجية الأردن: سنتصدى لأي محاولة لتهجير للفلسطينيين من وطنهم

قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، إن الاجتماع المرتقب غد الأربعاء في عمان بحضور رؤساء مصر وفلسطين والولايات المتحدة؛ يأتي للتأكيد على ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب الكارثية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ورفض مخططات تهجير الفلسطيين خارج الأراضي المحتلة.

وأشار خلال تصريحات متلفزة لـ«العربية» مساء الثلاثاء،: «نقول بشكل واضح قاطع لا يقبل التأويل أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل غزة أو من غزة أو من أي بقعة داخل الأراضي الفلسطينية إلى خارجها؛ جريمة حرب وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف».

وأكد أن موقف الأردن إزاء القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، مضيفا: «سوف نتصدى لأي محاولة إلى تهجير للفلسطينيين من وطنهم، ومحاولة ترحيل الأزمة التي خلقها الاحتلال ويحاول أن يفاقمها إلى دول الجوار».

وأضاف أن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها وأيضا حكم المحكمة الدولية، مؤكدا أن أولوية الأجندة الأردنية؛ تستهدف الوقف العاجل للحرب ودإخال المساعدات الإنسانية ووقف العقوبات الجماعية على الفلسطنينين بقطاع غزة.

وحذر من مخاطر تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قائلا: «الاستمرار في الحرب ستدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية، يجب وقف الجنون الذي يهدد المنطقة بالكامل»، مشيرا إلى توجه الملك عبد الله إلى اجتماع اليوم للوقوف على الاستعدادات؛ بشأن إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.