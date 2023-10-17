• التحقيقات: المتهم أغوى صاحبة الـ16 عاما بالهدايا من الخارج ووعدها بالزواج

قضت محكمة جنيات الجيزة بمعاقبة طيار مدني بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، لاتهامه بهتك عرض طالبة بعد تمكنه من إغوائها ببعض الهدايا واستدراجها إلى شقة بكموند بنطاق مركز كرداسة في محافظة الجيزة.



صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، والمستشارين عنتر عبد الوهاب دولائي، وصلاح الدين دياب عبد الجواد، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ورأفت عبد التواب.



وحصلت "الشروق" على نص التحقيقات في القضية رقم 3934 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، والتي أسندت للمتهم "خ"، 58 سنة، طيار مدني بإحدى الشركات، أنه هتك عرض الطالبة "ج" 16 سنة بغير قوة أو تهديد مستغلا حداثة عهدها وصغر سنها، وعدم رجاحة عقلها بأن أغواها ببعض الهدايا الثمينة وأوقعها في علاقة عاطفية معه على إثرها عاشرها معاشرة الأزواج وأفقدها عذريتها.



وشهدت الطالبة في التحقيقات أنها تعرفت على المتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن هنا بدأت بينهما علاقة صداقة بالرغم من فارق السن الذي يتجاوز الـ30 عاما، وبدأ يتبادلا الحديث حول حياتهم الشخصية، حتى علمت بوظيفته، وعرض عليها شراء بعض الهدايا لها من ملابس وإكسسوارات.



وتابعت الطالبة أنه عقب عودة المتهم من رحلة لإحدى الدول طلب منها المقابلة بحجة إعطائها بعض الهدايا الثمينة التي قام بشرائها من الخارج، وتقابلا داخل سيارته بإحدى الطرق، وهنا حاول المتهم لمس جسدها وأماكن عفتها، وعقب رفضها ذلك تراجع عن فعله مرددا "أنا في سن باباكي" وتركها بإحدى الطرق وعادت إلى منزلها.



وأضافت المجني عليها أنه عقب عودتها تواصل معها هاتفيا بحجة الاطمئنان عليها وبدأت العلاقة بينهما تعود كبدايتها، وأصر المتهم على مقابلتها للمرة الثانية بعد محاولات منه بإقناعها حتى تقابلا داخل فيلا بكموند بنطاق كرداسة، ودخلا معا غرفة النوم بحجة رؤية الهدايا التي لم ترها في المرة الأولى، وهنا بدا يلامس جسدها وعقب رفضها، سلك المتهم طريقة أقنعها بأنه يريد أن يتزوجها، "تعدي عليا دون أن يفقدني عذريتي هذه المرة ثم أعطاني 500 جنيه وقال لي لما تطلعي بطاقة هتجوزك"، بحسب رواية المجني عليها.



واستكملت الطالبة أنه منذ هذه المقابلة وبدأت تتجاوب معه في حديث الغرام الذي يتم بينهما هاتفيا، بالإضافة إلى الذهاب له والتقابل داخل الفيلا لممارسة ذات العلاقة 5 مرات، مشيرا إلى أن المرة الأخيرة هتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج.



وتابعت المجني عليها أنها شعرت بخطأ هذا الفعل، وقصت ما حدث معها لشقيقة والدتها خوفا من رد فعل أسرتها، وأبلغت خالتها والدتها التي تواصلت مع المتهم لكنه أنكر هذا الفعل "اثبتي إني أنا اللي عملت كدا"، وقتها توجهت هى ووالديها وعرضت على طبيبة التي أثبتت فقد عذريتها، وحررا محضر بالواقعة داخل مركز شرطة كرداسة.



في المقابل، اعتراف المتهم في التحقيقات بوجود علاقة صداقة بينه والطالبة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتطورت العلاقة بينهما إلى مكالمات جنسية، فيما أنكر استدراجها وهتك عرضها، مشيرًا إلى أنها هى من طلبت منه شراء بعض الهدايا والمقابلة، ولرفضه ذلك طلبت منه بعض الأموال لمساعدتها ماديا.