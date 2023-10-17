المستشار الألماني يحذر إيران وحزب الله من التدخل في الصراع بين إسرائيل وحماس

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس إيران وحزب الله اللبناني من التدخل في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال شولتس اليوم الثلاثاء في برلين قبل مغادرته إلى إسرائيل: "بالتعاون مع حلفائنا نبذل كحكومة ألمانية قصارى جهدنا لضمان عدم تصعيد هذا الصراع بشكل أكبر.. مرة أخرى أحذر صراحة حزب الله وإيران من التدخل في الصراع".

والتقى شولتس في وقت سابق اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين. وقال شولتس إن كلا البلدين يسعى إلى تحقيق هدف منع اندلاع حريق في المنطقة.

من جانبه، شدد العاهل الأردني على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين من الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن شولتس سيكون أول رئيس حكومة يظهر تضامنه لإسرائيل من خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس عليها. ويعتزم شولتس لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، ومقابلة أقارب رهائن اختطفتهم حماس. وعقب عشرة أيام من الهجوم على إسرائيل، يريد المستشار أيضا التعرف على الوضع في منطقة الحرب ومناقشة سبل الحيلولة دون نشوب حريق هائل في المنطقة.