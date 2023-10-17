 الملك عبدالله الثاني: الأردن غير مستعد لاستقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين - بوابة الشروق
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الملك عبدالله الثاني: الأردن غير مستعد لاستقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 12:04 م

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن الأردن ليس مستعدا لاستقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين.

وقال الملك عبد الله اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين إن هذا "خط أحمر"، وأضاف: "لا لاجئون في الأردن، لا لاجئون في مصر"، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتحدث هنا أيضا نيابة عن الدولة المجاورة لإسرائيل.

وذكر الملك عبد الله أن الصراع بين حركة حماس وإسرائيل لا ينبغي خوضه على أكتاف الآخرين، مشددا في الوقت نفسه على أهمية المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين في الصراع، بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم.


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