قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، محمد فتياني، إن عدد الإصابات والشهداء جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى المعمداني بقطاع غزة؛ كبير للغاية.

وأضاف خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الثلاثاء، أن استهداف منشاة طبية تقدم خدمات إنسانية حدثا خطيرا، مشيرا إلى تخوف جمعية الهلال الأحمر والمستشفيات الأخرى من التعرض للقصف لا سيما تلك التي تلقت إنذارات بالإخلاء.

وأشار إلى لجوء عدد من المدنيين في وقت سابق للاحتماء داخل المستشفى من هجمات الاحتلال، لافتا إلى مناشدة الهلال الأحمر أكثر من مرة المؤسسات الدولية للمطالبة بحماية الطواقم الطبية والمنشآت الطبية من القصف الإسرائيلي، قائلا: «نحن لسنا هدفا، نحن فقط نقدم خدماتنا الطبية للمدنيين».

وأضاف أن جميع طواقم الهلال الأحمر ووزارة الصحة والدفاع المدني داخل القطاع إلى جانب سيارات المدنية تعمل على نقل الإصابات والشهداء إلى مستشفى الشفاء، مؤكدا أن الوضع من الناحية الإنسانية «كارثي» حيث يوجد عدد كبير من الضحايا والإصابات تشكل تحديا صعبا أم الكوادر الطبية.

وأشار إلى مشارفه الأدوية والمستلزمات الطبية على النفاد إضافة كذلك إلى الوقود فضلا عن تعمد التشويش على الاتصالات، مؤكدا أن الطواقم الطبية تواصل الليل بالنهار منذ أحد عشر يوما، معقبا: «البعض لا يعرفون إن كانت أسرهم على قيد الحياة أم استشهدوا».

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.