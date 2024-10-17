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أعداد جريدة الشروق
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إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال الخليل

وكالات
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 4:05 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 4:05 م

أصيب طفلان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفلين، تم نقلهما إلى المستشفى الأهلي بالخليل.

وذكرت مصادر طبية من داخل المستشفى أن إصابة أحدهما بالرأس ووُصفت بالخطيرة.

كما أصيب شابان بالرصاص، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص، نقلا على إثرها إلى مركز طبي.


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