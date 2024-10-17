نيمار يقترب من المشاركة مع الهلال ضد العين في دوري أبطال آسيا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن نيمار سيخضع إلى اختبارات بدنية يحدد على إثرها إمكانية مشاركته من عدمها أمام العين الإماراتي والتي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وغاب نيمار عن الملاعب منذ عام تقريبًا بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مع منتخب البرازيل خلال مواجهة الأوروجواي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

واقترب نيمار من المشاركة في مباراة الهلال والعين، بعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام الأخيرة.

وقام المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، بتسجيل نيمار «32 عامًا» ضمن القائمة الآسيوية التي تسمح بمشاركة اللاعبين الأجانب بشكل كامل، بينما اُسْتُبْعِد عن الأسماء المدرجة في دوري روشن السعودي وكأس الملك، وحلَّ بدلًا منه مواطنه رينان لودي.

وانضم نيمار إلى الهلال الصيف قبل الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسمين، وخاض معه قبل الإصابة 5 مباريات 3 في دوري روشن السعودي، واثنتين في دوري أبطال آسيا نجح فيها بإحراز هدف وحيد.