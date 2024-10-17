وزير المالية: توفير المناخ الاستثماري الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا

كجوك: تبادل التجارب المصرية والتركية في إدارة الأزمات الاقتصادية من خلال التدابير المالية المستهدفة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز تعاون اقتصادي أقوى بين مصر وتركيا من خلال تبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية المحفزة للنمو. أوضح أننا نستهدف تنمية الاستثمارات المشتركة عبر آليات مبتكرة ترتكز على حوافز ذكية ومتوازنة ومتبادلة في الأسواق المصرية والتركية، بحسب بيان الوزارة اليوم.

قال كجوك، في لقائه مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا مهتمون بتبادل وجهات النظر بين الجانبين المصري والتركي حول السياسات الاقتصادية وسبل تعزيز نظام المشاركة مع القطاع الخاص. لفت إلى أننا حريصون على توفير المناخ الاستثماري الملائم لتسريع الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتركيا.

أوضح الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء، ونعمل على توطين الصناعات المغذية. أشار إلى أننا نسعى لاستكشاف فرص التعاون المالي وربط أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمار عبر الحدود وتعزيز السيولة في الأسواق المالية التركية والعربية، والتعاون أيضًا في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية لجذب الاستثمارات من الأسواق العالمية.

أكد أهمية تبادل التجارب المصرية والتركية في إدارة الأزمات الاقتصادية من خلال التدابير المالية المستهدفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية الجيوسياسية والجيواقتصادية.