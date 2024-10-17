عبد العاطي يؤكد لنظيره الأوغندي أهمية التوافق وتجنب الأضرار لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء الأربعاء، علي أهمية التوافق والشمولية وعدم احداث ضرر لتعزيز اسس التعاون بين دول حوض النيل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفيي مع نظيره الاوغندي جيجي اودونجو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم القارة الأفريقية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى نقل خلال الاتصال تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي الي شقيقه فخامة الرئيس يوري موسيفيني، وحرص مصر علي مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وبما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم خلال الاتصال التشاور وتبادل الرؤي بين الوزيرين حيال عدد من القضايا التي تهم البلدين وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، والدور المحوري الذي تضطلع به الدولتان لدعم السلم والامن والاستقرار بالقارة.

كما تناول الوزير عبد العاطي خلال الاتصال إعلان مصر مؤخراً عن إطلاق آلية استثمارية لدعم التنمية في دول حوض النيل لدعم المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات المائية في دول حوض النيل الجنوبى الشقيقة والعمل بالتوازي على جذب التمويل الأجنبي لهذه الآلية.