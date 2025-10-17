جامعة أسيوط تحتفل باليوم العلمي الأول لطب الأسنان لتعزيز التدريب الطبي المستمر

نظمت الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم العلمي الأول لإدارة طب الأسنان، بالتعاون مع كلية طب الأسنان بالجامعة ونقابة أطباء الأسنان بأسيوط، وذلك بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري.

جاءت الفعالية تحت إشراف وحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة نبيل شريت، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور محمود عصمت، المنسق العام لليوم العلمي، والدكتور محمود عمار، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر.

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي بتنظيم هذا اليوم العلمي، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير المنظومة الصحية ودعم التدريب المستمر للأطباء، موضحًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في رفع كفاءة أطباء الأسنان وتحديث معارفهم بما يواكب التطورات الحديثة في العلاج والتقنيات الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز التكامل بين قطاعاتها الأكاديمية والطبية، ودعم التعاون مع النقابات المهنية تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في مجالي الصحة والتنمية البشرية.

شهد اليوم العلمي حضور نخبة من الأساتذة والقيادات الطبية، من بينهم الدكتور خالد صديق، عميد كلية طب الأسنان بجامعة بدر، والدكتور محمود عمار، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، والدكتور محمد ناهض، وكيل كلية طب أسنان أسيوط لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة بثينة الفاتح، أمين الجامعة المساعد سابقًا، والدكتور محمد عبدالعليم، مدير إدارة طب الأسنان بالمستشفى الجامعي، والدكتور محمود عبدالسلام، أمين عام نقابة أطباء الأسنان بأسيوط، والدكتور أحمد فؤاد، أمين صندوق النقابة، إلى جانب عدد من أعضاء النقابة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد عبدالمولى أن الهدف من اليوم العلمي هو تطوير مهارات ومعارف أطباء الأسنان بأسيوط، موضحًا أن صحة الفم والأسنان تمثل ركيزة أساسية للصحة العامة، وأن الارتقاء بأداء الأطباء يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية ودعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة نبيل شريت أن البرنامج العلمي شمل موضوعات متخصصة في علاج الجذور، وزراعة الأسنان، وعلاج اللثة، وطب الأسنان الرقمي، من خلال محاضرات تناولت مستحدثات العلاج العظمي التحفظي، وعلاج النتوءات العظمية، واتخاذ القرار السريري، والحلول غير الجراحية لآلام المفصل الفكي، ودور التعلم الآلي في تطوير طب الأسنان، ومخاوف الإبرة المكسورة، وتطوير المهارات الرقمية.

شارك في إلقاء المحاضرات كل من الدكتور خالد صديق، والدكتور عبدالرحمن الضبع، والدكتور محمد ناهض، والدكتورة نهى عثمان، والدكتور محمد التلاوي، والدكتور مصطفى سميح.

واختتمت الفعاليات بتكريم قيادات الجامعة والمشاركين في التنظيم، إلى جانب تكريم أطباء الأسنان الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه بالإدارة العامة للشئون الطبية.