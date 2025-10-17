المستشار السابق لترامب جون بولتون ينفي أمام المحكمة تهم تخزين ومشاركة معلومات سرية

دفع جون بولتون المستشار السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذي أصبح لاحقا من منتقديه، ببراءته، اليوم الجمعة، من التهم الموجهة إليه بإرسال معلومات سرية عبر البريد الإلكتروني إلى أفراد من عائلته والاحتفاظ بوثائق بالغة السرية في منزله بولاية ماريلاند.

ولم يدل بولتون بأي تعليق للصحفيين أثناء دخوله مبنى المحكمة في جرينبيلت بولاية ماريلاند، حيث مثل، أمس الخميس، للمرة الأولى أمام القاضي بشأن لائحة الاتهام المكونة من 18 تهمة والمرفوعة ضده.

وهذه هي ثالث قضية جنائية ترفعها وزارة العدل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة ضد أحد خصوم ترامب، وتأتي على خلفية تزايد المخاوف من أن الرئيس الجمهوري يستخدم وزارة إنفاذ القانون لمعاقبة من يعتبرهم أعداءه.