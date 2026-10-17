مؤسسة مبادرة «ذراعي خط أحمر» تروي رحلتها مع سرطان الثدي: حولت محنة المرض إلى مبادرات لدعم المحاربات

روت الدكتورة مها نور مؤسسة مبادرة «ذراعي خط أحمر»، تفاصيل رحلتها مع سرطان الثدي، التي بدأت باكتشاف كتلة غريبة في الثدي، وانتهت بالتعافي وتحويل تجربتها إلى رسالة لدعم المحاربات ونشر الوعي بمضاعفات المرض.

وقالت مها خلال لقائها ببرنامج نون القمة، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، ‘نها اكتشفت الورم بالصدفة، بعدما شعرت بوجود كتلة تشبه حبة البندق، لكنها لم تكن على دراية كافية بالمرض في ذلك الوقت. ورغم طمأنتها خلال الكشف الأول، أصرت على استكمال الفحوصات لدى طبيب آخر، قبل أن تكشف نتيجة تحليل الأنسجة إصابتها بالسرطان.

وأضافت أنها مرت بلحظات صعبة عند معرفة التشخيص، لكنها تنظر إلى تجربتها اليوم باعتبارها نقطة تحول منحتها فرصًا جديدة لمساعدة الآخرين، مشيرة إلى أنها متعافية منذ 17 عامًا.

وأكدت مؤسسة المبادرة أنها أطلقت «ذراعي خط أحمر» ضمن سبع مبادرات تعمل عليها لدعم مرضى السرطان، بهدف التوعية بالمخاطر التي قد يتعرض لها الذراع بعد إزالة الغدد الليمفاوية، ومنها التورم ومضاعفات الوذمة الليمفاوية.

وأشارت إلى أن المصابين يحتاجون إلى معرفة كيفية حماية الذراع وتجنب الإصابات، مع الالتزام بالإرشادات الطبية المناسبة لكل حالة.

وكشفت مها نور عن تصميم سوار حصل، على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي، للمساعدة في التعريف بحالة مرتديه واحتياجاته، بما يعزز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع المتعافين ودعمهم، مؤكدًا على أهمية تحويل تجارب التعافي إلى مبادرات عملية تمنح الأمل للمصابين وتساعدهم على استكمال حياتهم.