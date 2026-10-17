المجلس القومي للطفولة والأمومة يتدخل في واقعة صفع رضيع ويوصي بتسليمه لعمته

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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة تدخله بشأن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يثبت تعرض طفل رضيع للصفع المتكرر على الوجه.

وكان والد الطفل قد نشر المقطع مستغيثا بالتدخل الفوري، ومدعيا اعتداء والدته عليه على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما.

وأكد المجلس أنه تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لمباشرة التحقيقات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد المجلس أن حماية الأطفال من شتى أشكال العنف والإيذاء تمثل أولوية قصوى، مشددا على ضرورة التدخل الفوري للتحقق من ملابسات الوقائع بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

وأوضح المجلس أنه جرى التنسيق مع الجهات المختصة، حيث باشرت نيابة الهرم الجزئية تحقيقاتها في الحادثة، وقررت حجز الأم، وندبت أخصائيا من خط نجدة الطفل لمتابعة المجريات وإعداد تقرير بحث حالة للطفل وأسرته.

وقد استمعت النيابة العامة لأقوال والدة الطفل، وطلبت إعداد تقرير شامل بشأن باقي أطفالها.

وأشار المجلس إلى أن الإدارة أعدت تقرير بحث الحالة عقب دراسة دقيقة للأوضاع الأسرية والاجتماعية للطفل، التي أظهرت أن الأم سبق لها الزواج مرتين ولديها أطفال آخرون من زيجات سابقة.

وانتهى التقرير إلى التوصية بتسليم الرضيع إلى عمته (شقيقة والده) باعتبارها العائل المؤتمن، وذلك ضمانا لسلامته وتوفير بيئة آمنة ومستقرة له.

وأعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها النيابة العامة في إعلاء مصلحة الأطفال الفضلى، مناشدا المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات يُشتبه في تعرض الأطفال خلالها للعنف أو الخطر، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وتقديم الدعم اللازم.