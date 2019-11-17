تراجعت أسعار صرف الدولار بنحو قرشين فى 5 بنوك خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض بنحو قرشين بنك قناة السويس ليصل إلى 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفى بنكي كريدي أجريكول والبركة ليصل إلى 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان ليصل إلى 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 16.09 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

بينما استقرت العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفى كل من البنك الأهلي المصرى، والإسكندرية، ومصر عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وفى البنك العربي الأفريقي عند 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 179 قرشا، بنسبة 10%، حيث وصل متوسط السعر في البنوك إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.