«مرسي مطروح»: تنفيذ 14 قرار إزالة بعدة مناطق بالمحافظة

قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تنفيذ 14 قرار إزالة للتعدي علي أراضي الدولة بنطاق منطقة علم الروم في الموجة 14، وكانت التعديات عبارة عن بناء أسوار علي أراضي الدولة بمساحة مستردة 12500 م2 م بالتعاون مع مديرية الأمن .

وأكد المعداوي بأن هناك تكثيف للجهود لاسترداد أراضي واملاك الدولة وتطبيق سلطة القانون لمنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة بنطاق المدينة، مشددًا على المتابعة الميدانية اليومية لرؤساء القري والأحياء كلاً فى نطاقه للإبلاغ عن حالات التعدي لعدم السماح بأى حالة تعدى جديدة، للحفاظ على الأراضي وعدم الاعتداء عليها.

وناشد رئيس المدينة المواطنين بعدم البناء على أراضي الدولة بجميع أنواعها مستقبلًا كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات التعد من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.