تعقد غرفة المنشآت الفندقية اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة الكبرى عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة وذلك لعرض آخر التطورات فى عدة قضايا تخص الغرفة منها قضايا تدريب العاملين وتقسيط مديونيات الكهرباء بالنسبة للفنادق بعدد من المناطق السياحية وكذلك آخر تطورات برنامج «النجمة الخضراء».



وأصدرت غرفة المنشآت السياحية والفندقية برئاسة ماجد فوزى تقريرا بالموازنة العمومية لها عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى والذى كشف عن زيادة فى الإيرادات وارتفاع فى الودائع المملوكة للغرفة بالبنوك حيث بلغ فائض العام الجارى 79 مليونا و121 ألف جنيه، بينما بلغ فائض العام الماضى 72 مليونا و400 ألف جنيه.



فيما حققت الغرفة إيرادات بقيمة 27 مليونا و559 ألفا مقابل 23 مليونا و873 ألف جنيه العام المالى المنصرم وبخصم 30% حصة الاتحاد المصرى للغرف السياحية و10% حصة رسوم عضوية الفنادق فى الاتحاد، و10% المحول للاحتياطى النظامى يصبح إجمالى الإيرادات 20 مليونا و899 ألفا منها مصروفات 17 مليونا و120 ألف جنيه، ويصبح فارق الإيرادات عن العام الماضى 3 ملايين و778 ألف جنيه.



وكشف تقرير غرفة الفنادق إن وزارة الكهرباء كانت قطعت التيار عن بعض الفنادق العائمة بالأقصر وأنذرت البعض الآخر للتأخر عن سداد المستحقات ويرجع ذلك لفترة الكساد السياحى التى شهدتها منطقة جنوب الصعيد، خلال السنوات الماضية.لافتا إلى أن مديونية الفندق الواحد بلغت ٢ مليون جنيه وعقدت الغرفة الفرعية اجتماعات مع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ورئيس شركة كهرباء الأقصر وأسوان وتم الاتفاق على جدولة المديونيات فى صورة أقساط على ٤٨ شهرا بدون فوائد على ان تلتزم الفنادق بالسداد.



وأكدت الغرفة أن عدد الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء بلغ ٧٩ فندقًا فى ١٥ مقصدا سياحيا تضم نحو ٢٢ ألف غرفة أى بما يعادل ١٠ % من إجمالى الطاقة الفندقية، وذلك بعد خروج عدد من الفنادق الحاصلة على الشهادة لظروف مختلفة «إغلاق أو تغيير شركة الإدارة»، بجانب إضافة فنادق جديدة. وكشف تقرير الغرفة عن تدريب 2028 موظفا بالفنادق خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجارى ضمن خطتها لتأهيل الكوادر والعاملين بالفنادق وتحسين مستوى الخدمة. كما تم تدريب 1220 موظفا فى أكتوبر الماضى فيما تستهدف الغرفة اكتمال تدريب 5334 متدربا بنهاية العام.