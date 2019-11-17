البحرين والفلبين تبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء البحرين الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، اليوم الأحد، مع مبعوث رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور أمبيل أغيلوس، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متقدمة تخدم مصالحهما المشتركة.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - عن سروره بما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى الإسهامات التي تضطلع بها الجالية الفلبينية في مملكة البحرين والتي يلقى أبناؤها كل تقدير واحترام لما عرف عنهم من حب للتسامح والسلام والإخلاص في العمل.

من جهته.. أكد مبعوث رئيس الفلبين أن العلاقات البحرينية الفلبينية ستشهد مزيدا من التقدم في ظل الرغبة المتبادلة لتطويرها في مختلف المجالات.