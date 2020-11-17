الإعلام الأمني العراقي: طائرات إف 16 تستهدف مقرا لداعش في ديالي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، استهداف طائرات "إف 16" العراقية أحد مقرات تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة خانقين بمحافظة ديالي.

وذكرت الخلية -في بيان نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن طائرات القوة الجوية العراقية "إف 16" نفذت فجر اليوم ضربة جوية على أحد مقرات داعش في منطقة الزور على نهر ديالي في خانقين ضمن قاطع عمليات ديالي.

وشهدت محافظة ديالي تراجعًا أمنيًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، وسط دعوات إلى إطلاق حملة عسكرية كبرى لنزع أسلحة المليشيات والفصائل المسلحة في المحافظة لوقف الانهيار الأمني.