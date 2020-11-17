السويد تعلن تسجيل 2178 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات السويدية اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 ألفا و84 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) منذ يوم الجمعة الماضية وحتى الآن، من بينها 2178 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن هذا العدد يمثل انخفاضاً طفيفاً في عدد الحالات المسجلة خلال نفس الفترة الأسبوع الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن السويد سجلت يوم الجمعة الماضي فقط 6743 حالة إصابة، وهي أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ بداية انتشار الوباء، وأكدت تسجيل 61 حالة وفاة أخرى في السويد منذ ذلك اليوم، ليصبح إجمالي الوفيات الناجمة عن المرض 6225.