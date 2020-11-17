الترجي التونسي يتفوق على منافسيه في ضم مهاجم الجونة

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن الترجي التونسي بدأ يتفوق على منافسيه في صراعه لضم مهاجم فريق الجونة، الزامبي والتر بواليا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "الصحافة" التونسية، عن أن نادي الترجي التونسي، يريد تسويق مهاجمه الإيفواري إبراهيم واتارا، عقب خروجه من الحسابات، من أجل التعاقد مع مهاجم الجونة والتر بواليا الذي يهتم بضمه الأهلي المصري بالفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة، أن نادي الترجي لا يمتلك سوى مهاجم وحيد هو طه ياسين الخنيسي، بعد خروج "واتارا" من الحسابات، ويريد تدعيم صفوفه بمهاجم قوي، خاصة عقب ظهور "بواليا" بمستوى مميز مع الجونة، وأصبح هدافا للفريق.

وشددت الصحيفة على أن والتر بواليا، كان هدفًا لنادي الأفريقي التونسي، قبل أربع سنوات، إلا أن الفريق التونسي رفض إتمام التعاقد بسبب قيمة الصفقة العالية، فيما قطع الترجي شوطًا كبيرًا من المفاوضات لحسم ضمه من الفريق المصري الساحلي.