مقتل جندي وأسر 12 آخرين خلال مناوشات على حدود أرمينيا وأذربيجان

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أكدت أرمينيا مقتل جندي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد نشوب قتال في المنطقة الحدودية مع أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، إن أذربيجان أسرت 12 عنصرا من قواتها خلال الاشتباكات التي وقعت مؤخرا بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ.

وذكر الأرمينيون أن "هناك إصابات عديدة ضمن صفوف العدو".

ومن ناحيته، تحدث جيش أذربيجان عن إصابة فردين في صفوفه، لكنه لم يؤكد تقارير عن حالات وفاة في جانبه.

وفي المساء، أعلن الكرملين عن محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وقالت موسكو أيضا إن القتال انتهى بعد وساطة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "الوضع عاد إلى طبيعته وبات تحت السيطرة".

وكان القتال قد اندلع أمس في موقعين على الحدود بين البلدين.

ووفقا لأذربيجان، تعرض عمال لإطلاق نار من القوات الأرمينية أثناء قيامهم بتحصين الحدود.

وتبادلت الدولتان الاتهامات، اليوم الثلاثاء، باستخدام أسلحة صغيرة ومدفعية.

ودعت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، الجانبين إلى وقف التصعيد المتجدد للأعمال العدائية على الفور.

وشددت فرنسا على ضرورة التزام أرمينيا وأذربيجان بوقف إطلاق النار.