الأمن يكشف ملابسات اتهام شخص لآخر بالاتجار في المخدرات

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على "فيس بوك" متضمناً بلاغاً للأجهزة الأمنية بالجيزة بإضطلاع أحد الأشخاص بالتردد على منطقة فيصل والهرم والطالبية بمحافظة الجيزة والإتجاره بالمواد المخدرة مناشداً سرعة القبض عليه.

حيث تم تحديد صاحب الحساب المقيم بالمنيا، وأمكن تحديد الشخص المعنى بما نُشر وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بالمنيا ، له معلومات جنائية ولم يتم التوصل بتردده على تلك المناطق وعدم وجود محل إقامه له بمحافظة الجيزة.

باستدعاء صاحب الحساب أكد أنه في شهر مايو 2021 تركت (زوجته) منزل الزوجية وسافرت إلى الجيزة رفقة (المشكو فى حقه) لإرتباطهما بعلاقة، وعقب ذلك قام بطلاقها غيابياً وادعى قيام الأخير بالإتجار فى المواد المخدرة للنيل منه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاكى لإدعائه الكاذب.‏