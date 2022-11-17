الإمارات تطلق مستكشفا للقمر يوم 28 نوفمبر الجاري

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، عزمها إطلاق مستكشف للقمر، يوم 28 نوفمبر الجاري.

وقال مسؤولون في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي إن المستشكف الذي يحمل إسم راشد سينفذ أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر.

وذكروا في بيان اليوم أن توقيت إطلاق القمر سيكون الساعة 1246 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، إلا أن التاريخ والتوقيت لا يزالان قابلين للتغيير، تبعاً لأي تغييرات قد تطرأ في حالة الطقس.

وسيقوم المستكشف راشد، بمجرد هبوطه، بدراسة خصائص التربة على سطح القمر، وصخور وجيولوجيا القمر، وحركة الغبار، والبلازما، والغلاف الكهروضوئي، التي تعد جميعها اكتشافات جديدة حول القمر، الأمر الذي يجعل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر واحدا من أكثر المهمات الفضائية ترقباً.

وأوضح المركز أن مركبة الإطلاق موجودة في المجمع رقم 40 بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، بالولايات المتحدة، وستنقل إلى منصة الإطلاق عند اقتراب تاريخ الإطلاق المحدد.

وستسلك مركبة الهبوط مساراً ذا طاقة منخفضة إلى القمر بدلاً من التوجه مباشرةً، مما يعني أن الهبوط سيستغرق حوالي خمسة أشهر بعد الإطلاق، أي أنه سيكون خلال مارس 2023.