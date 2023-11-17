رامي جمال يغني مات اللي فات وسط تفاعل مع الجمهور السعودي

قدم الفنان رامي جمال في حفلة "ليلة الدموع2" التي انطلقت منذ قليل ضمن فعاليات موسم الرياض الذي بدأ منذ أيام قليلة، في مدينة الرياض بالسعودية، مجموعة من أغانيه الخاصة والتي تفاعل معها الجمهور السعودي بالهتاف والتصفيق.

وغنى رامي جمال أغنية "فوقت متأخر"، وأغنية "مات اللي فات"، وأغنية "بسلم عليك"، وأغنية "سيبو"، وتفاعل الجمهور معه، ورددوا الأغاني معه.

وكان الفنان رامي جمال، قد بدأ الحفل، ومن المقرر أن يأخذ باقي نجوم الحفل أوقات متفرقة لتقديم أغانيهم للجمهور، حيث يضم الحفل تامر عاشور، ورامي صبري، وآدم.

ووجه رامي، رسالة شكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ، وشركة بنش مارك المنظمة للحفل، كما حرص على توجيه الشكر للجمهور السعودي لحبهم الشديد للفن المصري.

وقال رامي جمال للجمهور: "مبسوط جدا إني معاكم وكل مرة ابقى بقف قدام الجمهور السعودي ببقى مبسوط جدا"، وسط استقبال حافل وتصفيق حار.

وكان من المقرر إقامة حفل "ليلة الدموع2" مساء أمس، لكن القائمون على موسم الرياض في نسخته الرابعة، قرروا تأجيل الحفل إلى اليوم على مسرح أبو بكر سالم في مدينة الرياض، بسبب هطول أمطار غزيرة أمس.