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تحذير أممي من خطر تفشي الأمراض بين سكان غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 10:06 م | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 10:06 م
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، الجمعة، من "الخطر الشديد" لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة "المنهكين والضعفاء".

وأضاف في تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس": لقد "التقيت للتو مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني لمناقشة الوضع الصحي والإنساني الخطير في غزة".

وأكد جيبرييسوس أن "فرقنا ستواصل العمل معا بشكل وثيق لخدمة سكان غزة بأفضل ما في وسعنا"، وفقا لوكالة الأناضول.

​​​​​​​ويشكل الافتقار إلى المياه والصرف الصحي والحصول على الرعاية الصحية الأساسية والوقود وغيرها من الضروريات خطرا شديدا لبدء انتشار الأمراض بين السكان المنهكين والضعفاء بالفعل، حسب جيبرييسوس.

واختتم حديثه بالقول إن "الصحة العالمية والأونروا تواصلان الدعوة إلى حماية الصحة والمدنيين، وقبل كل شيء إلى وقف إطلاق النار".

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