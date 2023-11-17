قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة في أرواح جنوده وضباطه وآلياته.



وأضاف خلال كلمة مُسجلة، مساء الجمعة، أنّ المقاومة وهي تنشغل في تكبيد الاحتلال هذه الخسائر، فهو منشغل في الإمعان في قتل المدنيين من الأطفال والنساء والمواطنين الآمنين في بيوتهم وأماكن نزوحهم.



وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال تنتهك كل الحرمات، وتقترف جرائم حرب مثل اقتحام المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات المدنية.



ولفت إلى أن الاحتلال يبحث عن إثبات أكاذيب واهية ومراكز قيادة متوَهمة.



ونوه بأنّ جنود الاحتلال يواصلون تحت حماية أرتال الدبابات والمجنزرات وأسراب الطائرات والمسيرات، الاستقواء على جثامين الشهداء وعلى المرضى والجرحى والطواقم الطبية والأطفال الخدج والنازحين المدنيين.