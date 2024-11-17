تنفيذي مطروح: التصديق على المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية جنوب فوكة بمساحة 290 فدانا

تخصيص 10 آلاف متر لإقامة المعهد الديني الأزهري بقرية شماس

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، على تخصيص 10 آلاف متر لإقامة المعهد الديني الأزهري، بقرية شماس بمدينة براني، كما تم التصديق على المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية جنوب فوكة بمساحة 289.63 فدان.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على توافر السلع بأسعار مخفضة، ودراسة فتح أسواق اليوم الواحد، والالتزام بتعريفة الركوب، والإسراع في طلبات التصالح على مخالفات البناء، وكذلك سرعة الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المدن والقرى، حيث تم الانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية لمدن المحافظة، وجارِ إعداد المخطط التفصيلي لعدد من المدن.

كما وجه محافظ مطروح بحصر جميع المنشآت والمواقع الحكومية القائمة غير المرخصة.