تجدد حريق غابات قرب حدود نيويورك ونيوجيرسي وفرض إخلاء طوعي للمنازل

أدت ظروف الطقس العاصف إلى تجدد حريق غابات بعد أن تجاوز الخطوط التي تم وضعها لاحتوائه، مما دفع مسؤولي الطوارئ إلى تطبيق خطة إخلاء طوعية لعدد قليل من المنازل في منطقة سكنية قرب الحدود بين نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة أمس السبت.

وشملت عملية الإخلاء الطوعية، التي تم تنفيذها "حرصا على السلامة"، حوالي 165 منزلا في ووريك بنيويورك، بينما استمر رجال الإطفاء في العمل للسيطرة على حريق "جينينجز كريك"، وفقا لما ذكره متحدث باسم إدارة حدائق نيويورك، جيف ويرنيك، في رسالة عبر البريد الإلكتروني مساء السبت.

وتم استخدام مدرسة محلية كمأوى للسكان الذين يحتاجون إلى مأوى، حسبما أفادت وحدة الشرطة "ترووب إف" في ولاية نيويورك في بيان لها. وأضاف البيان أن الحريق استدعى استجابة من عدة وكالات للسلامة العامة.

وأوضح البيان أن "عدة إدارات إطفاء محلية تساعد في جهود مكافحة الحرائق، كما أن وحدة الطائرات المسيرة التابعة للشرطة الحكومية موجودة في الموقع لتقديم تقييمات جوية".

وأضاف المسؤولون أنه في يوم الجمعة كان الحريق قد تم احتواؤه بنسبة 90% في جانب مقاطعة باسيك في نيوجيرسي، وحوالي 70% في مقاطعة أورانج، بنيويورك.