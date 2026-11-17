وقّعت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر اتفاقية تعاون مع جمعية تنمية المرأة والأسرة بقرية الرزيقات قبلي بمركز أرمنت؛ لإدارة وتشغيل دار حضانة نموذجية بمبنى الشؤون الاجتماعية بقرية الرزيقات بحري، بعد تجهيزها بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.

وتنص الاتفاقية، وفقًا لمحمد جمعة، مدير المديرية، في تصريحات لـ«الشروق»، على إسناد إدارة الحضانة وتشغيلها إلى الجمعية، لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والتعليمية للأطفال من عمر يوم وحتى 4 سنوات، داخل مقر جرى تجهيزه وفقًا للمعايير القياسية المخصصة لدور الحضانة.

وتستهدف هذه الخطوة التوسع في خدمات الطفولة المبكرة، وتوفير بيئة مناسبة لرعاية الأطفال، إلى جانب دعم الأسر، خاصة الأولى بالرعاية، من خلال إتاحة خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة عمرية مبكرة.

وأكد جمعة أهمية التوسع في إنشاء وتجهيز الحضانات النموذجية من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الوطنية، بما يسهم في زيادة فرص حصول الأطفال على خدمات الرعاية المناسبة.

وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات الأهلية في إدارة وتشغيل المنشآت الاجتماعية، بما يدعم توفير خدمات الرعاية للأطفال والأسر المستفيدة.