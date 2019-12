يخوض ليفربول مباراة أستون فيلا في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بتشكيل معدل أعماره 19 عاما و 182 يوما وهو الأصغر في تاريخ النادي على الإطلاق بمباراة تنافسبة.

ويلعب ليفربول المواجهة بفريق الشباب وذلك بسبب تواجد الفريق الأساسي لليفربول في قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

يذكر أن إدارة الليفر كانت قد استقرت مع الاتحاد الإنجليزي على خوض المواجهة في موعدها دون تأجيل وذلك بعد موافقة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

19y & 182d - With an average age of 19 years & 182 days, Liverpool have named their youngest ever starting line-up for a competitive game in all competitions. Opportunity. #CarabaoCup #AVLLIV pic.twitter.com/9oiMXLFyop