تراجع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 12% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، تراجع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر الماضي.

وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في نشرته الشهرية، أنه تم تسجيل حوالي 898 ألف سيارة جديدة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي بتراجع نسبته 12% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار الاتحاد في نشرته إلى انكماش السوق تزامن مع "فرض العديد من الحكومات الأوروبية لإجراءات جديدة بهدف احتواء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد".

ومن بين الأسواق الرئيسية في أوروبا، سجلت فرنسا أكبر تراجع خلال الشهر الماضي وذلك بنسبة 27% سنويا في حين تراجعت المبيعات في إسبانيا بنسبة 18.7%، في حين جاء التراجع محدودا في إيطاليا بنسبة 8.3% وفي ألمانيا بنسبة 3% سنويا.

وأثرت جائحة كورونا بشدة على قطاع السيارات، حيث سجلت المبيعات في أوروبا تراجعا سنويا خلال كل شهور 2020 باستثناء شهر سبتمبر الماضي.

وتراجعت المبيعات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي بنسبة 25.5% سنويا إلى نحو 9 ملايين سيارة.

واحتفظت مجموعة فولكس فاجن الألمانية بمركزها كأكبر شركة في أوروبا من حيث الحصة السوقية بحصة قدرها 25.6% من المبيعات الأوروبية خلال أول 11 شهرا من العام الحالي.

وفي المركز الثاني، جاءت مجموعة بي.إس.أيه الفرنسية التي تنتج سيارات بيجو وستروين بحصة قدرها 15.4%، ثم رينو الفرنسية أيضا بحصة قدرها 11.5%، ثم هيونداي موتور الكورية الجنوبية بحصة قدرها 7.1 وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية في المركز الخامس بحصة قدرها 6.6% من المبيعات.