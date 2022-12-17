مصادر فلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة آخر دهسا بسيارة مستوطن إسرائيلي في نابلس

أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة مساء السبت، دهسا بسيارة مستوطن إسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية.

وذكر بيان صادر عن محافظة القدس في السلطة الفلسطينية، أن "مستوطنا دهس بمركبته فلسطينيين شقيقين من سكان مخيم قلنديا للاجئين في شمال القدس أثناء قيامهما بتغيير أحد إطارات مركبتهما على جانب الطريق قرب حاجز زعترة العسكري" في نابلس.

وأوضح البيان أن الحادث أدى إلى استشهاد شاب في نهاية العشرينات من عمره، وتعرض شقيقه لبتر بالقدم ونقله بحالة خطيرة إلى المشفى لتلقى العلاج.

ويقطن في الضفة الغربية أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي، إلى جانب نحو 2.7 مليون فلسطيني وسط حوادث توتر شبه يومية بين الجانبين.