رئيس سان جيرمان يتطلع لنهائي المونديال ويؤكد ثقته بتجديد ميسي

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أعرب القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عن ثقته بشأن احتمالية تمديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، ويتطلع للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر، التي تقام غدا الأحد وتجمع بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، حيث يلتقي نجما الفريق ميسي وكيليان مبابي وجها لوجه.

وقال الخليفي لقناة "أر.أم.سي" بشأن ميسي :" أعتقد أنه يريد البقاء. توصلنا لاتفاق أن نتحدث عن تمديد عقده بعد نهاية كأس العالم. يمكنني التأكيد مرة أخرة أنه سعيد للغاية بالبقاء في النادي كما أنه يقدم موسما رائعا".

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم. ومؤخرا، ارتبط اسم ميسي 35 عاما بالانتقال لفريق إنتر ميامي الأمريكي.

كما افترض الخليفي أن النجم الفرنسي مبابي سيستمر مع الفريق. وقال :" لديه عقد. كيليان أحد أفضل اللاعبين حاليا. إنه لاعب عظيم".

ويتطلع الخليفي للمباراة النهائية ببطولة كأس العالم التي تقام في بلده قطر حيث يتواجه نجما الفريق ميسي ومبابي .

وقال :" لدينا أفضل لاعبين في العام، كيليان وميسي.

وأوضح أن هناك لاعبا آخر من الفريق هو المغربي أشرف حكيمي وصل مع منتخب بلاده للدور قبل النهائي.

ويتساوى ميسي ومبابي في عدد الأهداف المسجلة في المونديال الحالي ولدى كل منهما خمسة أهداف، علما بأن مجموع أهداف لاعبي باريس سان جيرمان في مونديال قطر 2022 هو 13 هدفا.

ويشجع الخليفي المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية للمونديال، ولكنه أيضا لن يحزن حال تتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب لأنها ستكون آخر بطولة كأس عالم يشارك بها ميسي.

وقال الخليفي:"هذا رائع. أتطلع للمباراة النهائية، لأنه شرف كبير لي".

وأضاف :"أتمنى أن يفوز المنتخب الفرنسي، ولكن المنتخب الأرجنتيني لعب بطولة جيدة مع ليو".