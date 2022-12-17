الأوقاف: حفاوة كبيرة من أولياء الأمور وفرحة غامرة من أطفال البرنامج التثقيفي بورشة الحكي

عقدت ‏وزارة الأوقاف ورشة تفاعلية للأطفال بمشاركة كبار الكتاب ‏والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن "البرنامج التثقيفي للأطفال" اليوم السبت، عقب صلاة الظهر بمسجد "التقوى" بإمبابة بمديرية أوقاف الجيزة.

وذكرت الوزارة في بيان أن الورشة تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بهذا الدور.

ونقلت هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بالوزارة، تحيات الأوقاف إلى أولياء الأمور الذين حرصوا على حضور واستمرار أطفالهم في البرنامج التثقيفي للطفل، مما أعطى الدافع الكبير في نجاح الأنشطة الثقافية للنشء التي تقيمها وزارة الأوقاف.

وأكدت أن ‏وزارة الأوقاف تهتم اهتمامًا بالغًا بهذه الأنشطة التربوية التي تسهم في بناء وعي الأطفال وتنمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته، مضيفة أن الوزارة ضاعفت جهودها وأنشطتها الدعوية في الفترة الأخيرة نظرًا للنجاح المبهر والطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور على برامجها الدعوية المتميزة، والتي يأتي في مقدمتها البرنامج التثقيفي للأطفال، موجهة رسالة للأطفال بأهمية الاجتهاد في التحصيل والمذاكرة لأن ذلك دليل على حبهم لوطنهم. ‎