تقرير فلسطيني: 36 شهيدا في قصف إسرائيلي على شمال غزة

استشهد 24 فلسطينيا وأصيب العشرات، اليوم الأحد، خلال قصف الطائرات الإسرائيلية الحربية منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم، عن مصادر محلية قولها إن "طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشلت 24 شهيدا، و90 جريحا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شهاب في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض".

ووفق الوكالة، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 مواطنا وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة شابين على الأقل، كما قصفت زوارق الاحتلال عدة مناطق شمال مدينة خان يونس، وساحلها الغربي.