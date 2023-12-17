الأونروا: نشعر بالفزع جراء حملات تشويه سمعة الفلسطينيين

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أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن الفزع جراء حملات تشويه السمعة التي تستهدف الفلسطينيين ومن يساعدهم.

جاء ذلك في كلمة لمفوض "الأونروا" فيليب لازاريني، نشرت الوكالة الأممية فحواها على حسابها في منصة "إكس".

وأفاد المسئول الأممي بشعوره بالفزع جراء حملات تشويه السمعة، التي تستهدف الفلسطينيين ومن يقدم لهم المساعدات.

وأضاف لازاريني: "بصفتي مفوض عام "أونروا"، عايشت ذلك أكثر من مرة؛ لأن وكالتنا هي أيضا أحد الأهداف في هذه الحرب".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 19088 شهيدا، والجرحى إلى نحو 54 ألفا و450 مصابا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على أبناء شعبنا في غزة والضفة.