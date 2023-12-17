إمام عاشور: أشعر بفخر كبير بعد أول مشاركة في كأس العالم مع الأهلي

قال إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إنه يشعر بفرحة عارمة بعد خوض أول مشاركة له في كأس العالم للأندية مع الأهلي، والخروج من المباراة بفوز ثمين على اتحاد جدة أمس وتسجيل أول هدف له في المونديال، مؤكدًا أن مشاركته في البطولة بمثابة حلم كبير تحقق له وأنه يفخر به كثيرًا، وقال إن اللعب في كأس العالم يختلف عن أي بطولة أخرى خاضها طوال مسيرته.

وهنأ إمام عاشور لاعبي الأهلي ومجلس إدارة النادي وجماهيره، مؤكدًا أنه منذ اليوم الأول له في الأهلي وهو يعلم أن اللاعبين على قدر المسئولية، وأنهم جميعًا على قلب رجل واحد ويبذلون كل ما لديهم من أجل اسم الأهلي.

وأوضح عاشور أن الفريق منذ اليوم الأول له في السعودية وهو يركز بشدة على مباراة الاتحاد، وأن لاعبي الفريق كان لديهم هدف واضح هو الفوز بالمباراة والتأهل لنصف نهائي البطولة، رغم علمهم بصعوبة المواجهة أمام الفريق السعودي.

وتعليقًا على تواجد جماهير الأهلي أمس في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة بأعداد غفيرة لتشجيع الفريق أمام اتحاد جدة، قال إمام إنه شعر بقوة كبيرة بفضل هذه الجماهير التي هزت أرجاء الملعب، وإن هتافاتهم كانت حافزًا كبيرًا للاعبين خلال أحداث المباراة.

وشدد إمام عاشور على أن الفريق أغلق تمامًا صفحة مباراة الاتحاد، وبدأ التركيز على المواجهة المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وطالب زملاءه بالتركيز بشدة على هذه المواجهة، مؤكدًا أنه يثق في قدراتهم بشكل كبير، ويعي جيدًا أنهم لا يبخلون بنقطة عرق من أجل اسم الأهلي.

وأكمل إمام عاشور حديثه قائلًا إن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، دائمًا ما يقوم بتحفيزه ويدفعه باستمرار لتقديم أفضل ما لديه خلال المباريات، ويطالبه دائمًا بالتركيز في الملعب وألا ينشغل بأي أمور أخرى، وأنه لا يفرق بين اللاعبين ويمنح الفرصة لمن يجتهد في التدريبات، مشددًا على أنه لا يحزن عندما يجلس على مقاعد الاحتياط بل يجتهد من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

وأكد عاشور أن طموحاته كبيرة للغاية مع الأهلي، وأنه يأمل في الفوز بكل البطولات التي يشارك بها مع الفريق، قائلًا: "أعلم منذ اليوم الأول لي في النادي أن اللاعبين والجماهير وإدارة النادي هدفهم الرئيسي هو المنافسة دائمًا على كل البطولات".

تابع لاعب الأهلي قائلًا إنه لم يصل لأفضل مستوياته بعد مع الفريق، وأنه يسعى جاهدًا لتقديم الأفضل، ويأمل في التألق بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة من أجل إسعاد جماهير النادي.

واختتم عاشور حديثه مؤكدًا أنه انسجم بشكل سريع مع لاعبي الفريق بفضل دعمهم الكبير له، وخاصة محمود عبد المنعم كهربا الذي يرتبط معه بعلاقة صداقة قوية، وأكد أنه منذ اليوم الأول له في النادي وجد حبًّا ودعمًا من جميع اللاعبين ولم يشعر مطلقًا أنه غريب عنهم، متمنيًا أن يكون إضافة لهم وأن يساعدهم على التتويج بالمزيد من البطولات للنادي الأهلي.