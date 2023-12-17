 المقاومة الإسلامية في العراق تقصف بطائرات مسيرة قاعدتين أمريكيتين في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المقاومة الإسلامية في العراق تقصف بطائرات مسيرة قاعدتين أمريكيتين في سوريا

بغداد - د ب أ
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 9:58 ص | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 9:58 ص

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، أنها "قصفت قاعدتين للقوات الأمريكية في الأراضي السورية ردا على المجازر الإسرائلية في غزة".

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، أنه "ردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالطائرات المسيّرة، قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو بالعمق السوري، وحقّقت الهجمات إصابات مباشرة".

وسبق للمقاومة الإسلامية في العراق أن استهدفت القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا بـ88 ضربة بطائرات مسيرة وصواريخ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.


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