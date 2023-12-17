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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأحد التفاصيل الكاملة للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا.

أشار فيفا في بيان رسمي إلى أن البطولة ستقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدد أيضا مشاركة 4 أندية من أفريقيا، وهي الأهلي والوداد المغربي لفوزهما بدوري الأبطال في أعوام 2021 و2022 و2023 ويتبقى مقعد لبطل دوري الأبطال في 2024 ومقعد رابع بناء على تصنيف حدده الاتحاد الدولي بناء على نتائج الأندية في المسابقات القارية على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة.

ويشارك من قارة أوروبا 12 فريقا، وهم تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي، إضافة إلى بطل دوري الأبطال في 2024.

وتأهل أيضا أندية بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان الإيطالي وبورتو وبنفيكا من البرتغال بناء على تصنيف الاتحاد الأوروبي.

ويتبقى لقارة أوروبا 3 مقاعد سيحددها تصنيف اليويفا وفقا لنتائج الأندية في الأعوام الأربعة الأخيرة مع دمج نتائج الموسم الحالي.

وتمثل قارة آسيا بـ 4 مقاعد يظهر منها الهلال السعودي وأورواوا ريدز الياباني بطلي آسيا في 2022 و2023 ويتبقى مقعد آخر لبطل آسيا في 2024 ومقعد رابع يحدده التصنيف.

ويمثل أوكلاند سيتي النيوزلندي قارة أوقيانوسيا بمقعد وحيد.

ويشارك من قارة أمريكا الشمالية 4 أندية هي ليون ومونتيري من المكسيك وسياتل ساوندرز أبطال أمريكا الشمالية في الأعوام الثلاثة الأخيرة ويتبقى مقعد رابع لبطل القارة في 2024.

ويشارك من قارة أمريكا الجنوبية 6 أندية وهي الثلاثي البرازيلي بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي أبطال كوبا ليبرتادورس في 2021 و2022 و2023 إضافة إلى بطل القارة في 2024 ويتبقى مقعدان يحددهما التصنيف الدولي.

ويتبقى مقعد لفريق أمريكي منظم البطولة سيحدده الاتحاد الدولي في وقت لاحق.