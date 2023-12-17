زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عثوره على نفق عملاق تابع لحركة حماس، يبلغ طوله 4 كيلومترات ويمتد عمقه إلى نحو 50 مترًا.



وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان له عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"(تويتر سابقا): "جيش الدفاع يكشف النقاب عن أكبر نفق تم اكتشافه، وهو مشروع عملاق بقيادة المدعو محمد السنوار في شمال قطاع غزة".



وأضاف البيان: "نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي عمليات استكشافية في النفق وكشف أكثر من 4 كيلومترات من مسار النفق، والذي يصل أقصى عمق له إلى حوالي 50 مترًا"، وتقع أقرب فتحة للنفق على بعد حوالي 400 متر من معبر إيرز الذي كان يستخدم لمرور العمال والبضائع والمرضى في السنوات الأخيرة".



وأشار البيان إلى أنه "يتفرع مسار النفق إلى عدة فروع وخطوط جانبية تشكل بحد ذاتها شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق، ويحتوي المسار على البنى التحتية للصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى الأبواب الصلبة التي تم تصميمها لمنع دخول قوات جيش الدفاع الإسرائيلي".





#عاجل جيش الدفاع يكشف النقاب عن أكبر نفق ارهابي تم كشفه - مشروع عملاق بقيادة المدعو محمد السنوار في شمال قطاع غزة



⭕️ عملت قواتنا خلال الأسابيع الأخيرة مستخدمة وسائل استخبارية وتكنولوجية متقدمة لكشف وتمشيط وتحييد مسار نفق استراتيجي لمنظمة حماس الإرهابية



⭕️ونفذ جيش الدفاع… pic.twitter.com/vKxiKxkJQQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 17, 2023



كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف 200 موقع في أنحاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية، لافتًا إلى تمكنه من قتل 7 عناصر من حماس في خان يونس، جنوبي القطاع، بالإضافة إلى تدمير مستودع أسلحة في الشجاعية، شمالي القطاع، وفقا لوكالة سبوتنيك.