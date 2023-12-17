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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، استهداف مستوطنة نيريم بصواريخ قصيرة المدى.

وقالت الكتائب خلال بيان: "مقاومونا استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال شرق مدينة خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل. قصفنا كيبوتس نيريم بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم"، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنها قصفت حشودا إسرائيلية في جحر الديك وشرق المغازي بالمنطقة الوسطى بقذائف هاون من العيار الثقيل، كما أعلنت عن قصف مستوطنتي صوفا وحوليت في غلاف غزة برشقات صاروخية.

وأضاف سرايا القدس أن مقاتليها قصفوا أيضاً حشود جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون بقذائف هاون من العيار الثقيل وحققوا إصابات مباشرة، بحسب "الجزيرة".

وفي وقت سابق صباح اليوم، قصف مقاومو سرايا القدس حشودا عسكرية لجيش الاحتلال في محور بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون.