مواطنو صربيا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

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يتوجه المواطنون الصرب إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد للبلاد.

ويعتبر الحزب التقدمى الصربى اليميني الحاكم بزعامة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش هو الحزب الأوفر حظا في الانتخابات المبكرة.

وكان قد تم انتخاب البرلمان الحالي فقط في أبريل 2022.

وفي أعقاب حادثتي إطلاق نار في شهر مايو من هذا العام ، خلفتا 18 قتيلا، قامت المعارضة الليبرالية بتوحيد قواها لتشكيل التحالف الانتخابي "صربيا ضد العنف".

ويأمل الليبراليون في السيطرة على العاصمة بلجراد في الانتخابات المحلية التي تجرى بشكل متزامن مع الانتخابات البرلمانية.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (0600-1900 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في وقت متأخر من مساء الأحد.