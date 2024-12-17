سفير فلسطين بالقاهرة: أبومازن يصل مصر غدا للمشاركة في قمة منظمة الدول الثماني النامية

قال سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، اليوم، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن سيصل إلى مصر، غدًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الإقتصادي والتى تستضيفها القاهرة.

وأعرب السفير دياب اللوح، عن أهمية مشاركة الرئيس محمود عباس في القمة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية ممنهجة تستهدف وجوده على أرضه وتدمير مقدساته وكذلك للتباحث حول التحرك الفلسطيني المصري المشترك مع الأشقاء و الأصدقاء لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني و حمايته و إغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.