أكد أسامة الإدريسي، نجم نادي باتشوكا المكسيكي أن فريقه استحق الفوز أمام الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس انتركونتيننتال، الجارية في العاصمة القطرية، الدوحة.

ويواجه باتشوكا المكسيكي فريق ريال مدريد الإسباني في السابعة مساء غدًا الأربعاء، على ملعب لوسيل، في نهائي بطولة كأس انتركونتيننتال.

وقال أسامة الإدريسي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد: "جميع اللاعبين لديهم رغبة لإظهار قدراتهم الفنية لتحقيق النتيجة المرجوة في مواجهة النهائي أمام ريال مدريد".

وأضاف اللاعب المغربي: "كنا نستحق الفوز في الدور نصف النهائي أمام الأهلي، ثم الوصول إلى هذا الدور النهائي من البطولة التي تعد لحظة تاريخية".

وتابع: "رهان النهائي مختلف، وجميع اللاعبين يتطلعون للتعامل مع مواجهة ريال مدريد بالصورة الصحيحة خاصة على الصعيد الدفاعي".

وأتم أسامة الإدريسي تصريحاته قائلًا: "سنواجه فريقًا متمرسًا لديه أفضل اللاعبين في العالم، وسنعمل على التأكيد أننا نستحق بلوغ النهائي".

وتغلب باتشوكا المكسيكي على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، من المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي، على ملعب 974.