يقيم مجلس أمناء «جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي»، اليوم الثلاثاء، حفل توزيع الجائزة في دورتها الأولي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، في مناسبة الذكرى التاسعة لرحيل صاحب «رامة والتنين»، ويقام الحفل في مكتبة الخراط التذكارية، بوسط البلد.

وكان مجلس الأمناء الذي تترأسه الروائية مي التلمساني قد أعلن عن القائمة القصيرة للأعمال المرشحة لنيل الجائزة في دورتها الأولى 2024، والتي تضمنت: المجموعة القصصية "قطط تعوي وكلاب تموء" للكاتب أحمد عبد المنعم رمضان، والصادرة عن دار الشروق، المجموعة القصصية"خدعة هيمنجواي" لأحمد مجدي همام، رواية "حبة بازلاء تنبت في كفي" لدعاء إبراهيم، المجموعة القصصية "الليلة الأولى من دونك" لأريج جمال، والمجموعة القصصية "ثقوب" لهويدا أبوسمك.

وتبلغ قيمة الجائزة التي تقدمها أسرة الكاتب الراحل 50 ألف جنيه وتمنح لعمل أدبي منشور تتوافر فيه شروط الابتكار الخلاق على مستوى الشكل والمضمون ويسعى لتجاوز محددات النوع الأدبي وينفتح على تيارات الكتابة العابرة للنوع.