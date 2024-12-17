قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الأوضاع في سوريا باتت شأنًا مصريًا محليًا يوميًا.

وأضاف خلال برنامجه «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أن ما يجري في سوريا لم يعد ينتهي هناك بل يمتد حتى مصر.

وأشار إلى أنَّ وجود عائلة أحمد الشرع المعروف بالجولاني (قائد هيئة تحرير الشام) في مصر وتحديدًا في مدينة 6 أكتوبر، يعطي دلالة كبيرة حول الخطر على مصر سواء في السلم الأهلي أو الأمن القومي.

ولفت إلى أنه من الخطير وجود ما سماه ظهر لجماعة الإرهاب بسوريا داخل مصر، موضحًا أن الجولاني الذي وصفه بالإرهابي، لم يحفظ عهد الأمن ومصر التي آوت عائلته من خوف وآمنتهم وأمَّنت عليهم.

وتابع: "رغم إن ابنهم زعيم إرهابي معروف ومطلوب دوليًا ومرصود له عشرات الملايين من الدولارات، إلا أنهم في كنف وأمان الدولة المصرية، ورغم ذلك يستقبل الجولاني أحد القيادات الإخوانية التي تدير عمليات إرهاب داخل مصر، والتي تورطت في أعمال إرهابية، وهو القيادي الإخواني محمود فتحي».