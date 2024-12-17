الأهلي: أصعب موقف في 2024 كان الخسارة من باتشوكا

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن فوز ناديه بجائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا يؤكد على تفوق الجيل الحالي.

وقال سعد شلبي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: "الجائزة تؤكد أن هذا الجيل حقق الكثير من الإنجازات وتدل على المجهود الكبير المبذول من الفريق ومجلس الإدارة والجهاز الفني وجاءت لتعويض الهزيمة أمام باتشوكا".

وأضاف: "أعتقد أن أصعب موقف مر على الأهلي طوال عام 2024 هو مباراة باتشوكا، ولا تزال حالة الحزن تسيطر على الجميع".

وأكمل: "الأهلي كان الأفضل أمام باتشوكا وكان له عدة فرص للفوز ولكن ركلات الترجيح هي ركلات الحظ والتوفيق وتعثرنا فيها".

وأتم: "الأطباء منعوا الخطيب من السفر إلى قطر لكنه أصر على السفر مع الأهلي لدعم الفريق واللاعبين، وبعد وصوله إلى الدوحة تعرض لوعكة صحية والأطباء طلبوا منه عدم مغادرة الفندق لمدة يومين حتى يحصل على الراحة اللازمة ثم حضر مباراة باتشوكا".