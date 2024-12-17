صرف تعويضات للمصابين وأسر ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص على الطريق الزراعي أسيوط - القوصية

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، منذ قليل موقع حادث تصادم بين سيارتي نقل وميكروباص أمام قرية الشيخ عون الله قبلي بمدينة القوصية، والذي أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة شخصين آخرين.

وتلقى محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، الأولى ميكروباص والثانية سيارة نقل محملة بالأسمنت، على الطريق الزراعي "أسيوط/ القوصية" بالقرب من قرية الشيخ عون الله التابعة لمركز القوصية.

وعلى الفور، انتقل المحافظ إلى موقع الحادث يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة القوصية، إضافة إلى سيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص رقم (ي ط أ 8351) وأخرى نقل رقم (ن ف و 8931) محملة بالأسمنت. وأسفر الحادث عن مصرع 13 شخصًا وإصابة اثنين آخرين. تم نقل المصابين، عبد الرحيم صلاح محمد (24 سنة) وماجد عزيز إسكندر (42 سنة) إلى مستشفى القوصية المركزي، فيما تم نقل 7 جثامين إلى مشرحة مستشفى القوصية.

وأسفرت الحادثة أيضًا عن وفاة أربعة أشخاص تم نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى منفلوط، بالإضافة إلى جثامين اثنين آخرين تم نقلهما إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي.

وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته لمديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة القوصية بصرف إعانات عاجلة وتعويضات لأسر المتوفين، مؤكدًا على أهمية تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية للمصابين.

كما دعا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.